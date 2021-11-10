В Красноярске пьяный лихач устроил гонки с сотрудниками ДПС. Стоп-кадр видео

В Красноярске пьяный лихач за рулем «Мерседеса» устроил гонки с сотрудниками ДПС. Молодой человек пытался скрыться, поскольку у него были веские причины, ведь на его совести несколько административных нарушений, причем совершенных уже в этом году. Так, он отбывал 14 суток за пьяную езду.

В ночь с 8 на 9 ноября на улице Новосибирской патрульный экипаж полка ДПС начал преследование автомобиля «Мерседес», водитель которого не выполнил требование остановиться и в ответ прибавил газу. Несколько минут погони по узким улицам и проездам и вот уже возле подъезда на Толстого, 30 лихача догнали. Он пытался вырваться, но безуспешно. Пришлось применить к нему физическую силу и надеть наручники.

Мужчину освидетельствовали на месте, результат – 0,83 мг/л. Затем доставили в отделение полиции, где завели уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). А пока идет расследование, лихачу предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за езду без прав.