В Красноярске охранник «Планеты» избил посетителя в ответ на оскорбление

Стоп-кадр с видео драки

Серьезная драка между охранником ТРЦ «Планета» и одним из посетителей произошла днем 9 ноября. Очевидцами инцидента сняли инцидент на видео и поделились им с «Комсомольской правдой», а также выложили в соцсети.

На кадрах видно, как охранник тычками гонит посетителя по улице возле входа. Затем мужчина теряет равновесие и падает, но сотрудник ставит его на четвереньки, а затем добивает руками и ногами.

Как пояснили «Комсомольской правде» в ТРЦ «Планета», охранник не справился с эмоциями после того, как посетитель его оскорбил. К сотрудники уже применили санкции.

- 9 ноября у входа в ТРЦ «Планета» произошла драка между гостем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудником охранной организации. Причиной конфликта стали оскорбления гостя в сторону сотрудника, когда тот выводил его из здания ТРЦ. Сотрудник охраны не справился с эмоциями и применил физическую силу по отношению к гостю, что является грубым нарушением стандартов безопасности ТРЦ «Планета». На данный момент сотрудник охранной службы отстранен от работы. ТРЦ «Планета» выставил подрядной организации претензию, - сообщили в пресс-службе «Планеты»

После того, как видео появилось в соцсетях, им заинтересовались сотрудники полиции. Происшествие на территории ТРЦ было зарегистрировано, проводится проверка.