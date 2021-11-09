В Красноярске у ДК 1 мая устанавливают стелу памяти. Фото: Евгений Кузнецов

В Красноярске в благоустроенном сквере возле ДК 1 Мая устанавливают стелу в память о трудовой доблести города и горожан в годы Великой Отечественной войны. По проекту скульптура будет из белого и красного гранита. На лицевой стороне – герб города. Справа и слева от герба – изображения боевых орудий, которые выпускал Красноярский машиностроительный завод, который располагается как раз напротив сквера.

Стелу только начали устанавливать, а горожане уже раскритиковали ее. Впрочем, многие были настроены против ее с самого начала, когда стало известно, что скульптуру Бременских музыкантов убирают отсюда именно из-за стелы, под предлогом, что они не сочетаются по тематике друг с другом.

Сейчас горожане считают, что монументальное сооружение не вписывается в архитектуру площади. Евгений Кузнецов на своей странице в «Фкйсбуке» написал: «Уже сейчас видно, как перекрывается перспектива центрального проезда, как загораживается вид на Дворец культуры им. 1 Мая, который вообще-то является шедевром советской архитектуры».

Впрочем, дадим шанс архитекторам, ведь рано говорить о чем-то в процессе строительства.