Предпринимателей Красноярского края приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов

У красноярских предпринимателей есть возможность представить свои социальные проекты на всероссийском конкурсе. В крае проходит региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года». Его цель – выявление самых успешных проектов для развития социальной сферы в стране и организации новых направлений социального бизнеса. Победителей определят в восьми номинациях для социальных предпринимателей и в четырех для некоммерческих организаций. Заявку можно подать на сайте konkurs.sprgsu.ru.

Кто может принять участие: обладатели официального статуса социального предприятия, а также предприниматели, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

Основное требование: наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы, и эффективная бизнес-модель.

Номинации конкурса охватывают различные сферы: дополнительное образование, социальное обслуживание, культурно-просветительская сфера, здоровый образ жизни, социальный туризм, разработка IT-технологий, обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации.

– Конкурс призван выявлять лучшие практики решения социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые решения в социальной сфере, – отметил руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов. – На мой взгляд, главная ценность конкурса – возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, развить свой проект. Мы рады, что с каждым годом участников становится только больше.

Заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Антон Нарчуганов уверен, что у региона есть свои достойные проекты.

– В Красноярском крае, в том числе, благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» активно развивается социальное предпринимательство. В федеральный реестр социальных предпринимателей на данный момент включены уже 38 субъектов МСП из нашего региона. Представители малого и среднего бизнеса края смогут представить достойные проекты для участия в престижном всероссийском конкурсе, – подчеркнул Антон Нарчуганов.