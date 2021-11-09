В Красноярске систему QR-кодов расширят на рестораны и салоны красоты уже на этой неделе

Вход в ТРЦ только по QR-кодам Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске и крае на этой неделе будет расширен список мест, в которые можно попасть только по QR-коду. Об этом заявили в пресс-службе правительства Красноярского края после заседания оперштаба по коронавирусу.

Инициативу о введении входа по QR-кодам в кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, спа и фитнес-центры ранее озвучивал Роспотребнадзор. Вполне возможно, что именно эта инициатива ляжет в основу новых коронавирусных ограничений, которые анонсировали после заседания оперштаба. В таком случае, помимо спа и парикмахерских QR-код понадобится при заселении в гостинцицы, санатории и базы отдыха.

Напомним, вход по QR-кодам в торговые центры, кинотеатры и концертные залы ввели с первых дней на нерабочей неделе в начале ноября. В первые дни после нововведения перед входами в ТРЦ были огромные очереди, но спустя время система «обкаталась», и зайти в торговый центр можно почти без давки (если у вас, конечно, есть QR-код).