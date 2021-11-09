Накануне профессионального праздника полицейским Красноярского края вручили новые автомобили. Фото: МВД

10 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел. Накануне, 9 ноября, в Большом концертном зале состоялось чествование и награждение лучших полицейских края. Затем – торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей.

Поздравить полицейских во главе с начальником ГУ МВД по краю Александром Речицким прибыли губернатор края Александр Усс, прокурор края Роман Тютюник, глава Красноярска Сергей Еремин, руководители правоохранительных структур и силовых ведомств края.

На помощь полицейским в города и районы края выделены 16 автомобилей UAZ Patriot и 30 автомобилей Hyundai Solaris. Кроме того Александру Трумкеллеру из Минусинска, который стал лучшим участковым по итогам года, вручили новенький персонально-служебный УАЗ для дальнейшего повышения эффективности работы.

- Все поступившие в ОВД транспортные средства – новейшие образцы техники, оснащенные радиотехническим оборудованием, обладающие улучшенными динамическими характеристиками, управляемостью и комфортом. Перед передачей готовых экземпляров проведен цикл испытаний, подтвердивших их соответствие всем требованиям и регламентам, предъявляемым МВД России к специализированным автомобилям, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.