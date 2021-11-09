Количество заболевших COVID-19 в Красноярском крае за сутки увеличилось на 740 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 9 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 137 690 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 740 случаев заболевания. Самые большие показатели в Красноярске – 169, в Ачинске – 33, Минусинске – 35, Богучанском районе – 32. По 41 новому случаю в Курагинском районе и городе Шарыпово, 32 – в Шушенском районе, 33 – в Сосновоборске. Во втором по количеству населения городе края Норильске уже относительно спокойно – там 15 новых случаев за сутки. И 3 новых случая на Таймыре. Сказывается удаленность территории.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 49 461 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 436 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 711. Проведено тестов на коронавирус всего 4 049 464, из них за последние сутки 3 434.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску. В первом – всего 7 413 случаев заболевания, за сутки 52. Во втором – 11 702 случая, в том числе 91 новый случай за сутки.