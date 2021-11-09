100% коек для больных коронавирусом занято в Красноярской краевой больнице

В Краевой больнице коечный фонд заполнен на 100% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой клинической больнице заполняемость коечного фонда в «красной зоне» составила 100%. Об этом в интервью телеканалу «Енисей» заявил главный врач больницы Егор Корчагин.

Как рассказал Корчагин, по состоянию на 8 ноября коечный фонд больницы заполнен на 100%, там лечится 640 человек. В Красноярске каждый день в больницы попадает по 150 человек. В Краевой стараются ежедневно отправлять людей на долечивание домой, чтобы оставалось хотя бы 20 свободных мест для новых больных. Сложная ситуация с коронавирусом сохранится до 16 ноября, такой прогноз дали медики.

Также, увеличилась смертность пациентов в возрасте 30-35 лет. Как рассказывает Егор Корчагин, эти люди до ковида не страдали никакими серьезными заболеваниями, а сгорают от вируса за 3-4 дня. Количество взрослых красноярцев с коронавирусом, попадающих в стационар, увеличилось с 60 до 70%.