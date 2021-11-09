В Красноярском крае колбасный цех оштрафовали на 125 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

По результатам совместной проверки прокуратуры, регионального управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора производитель колбасных изделий в Ачинске оштрафован на крупную сумму. Основанием для проверки стала публикация в местном СМИ о допущенных там грубых нарушениях на предприятии.

- Вопреки требованиям законодательства, проверкой выявлены следы пребывания грызунов, насекомых в цехах и помещениях предприятия. Ненадлежащим образом организован производственный контроль над качеством используемого сырья, режимом его хранения и применения в производственном процессе, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Специалисты лаборатории обнаружили в сырье бактерии группы кишечной палочки, а также микробы в количестве, превышающем допустимое. Есть нарушения технологического процесса, а разделка и хранения мясной продукции проводятся с нарушением температурного режима.

По совокупности нарушений на производителя наложен штраф на общую сумму 125 тысяч рублей.

Однако есть и хорошая информация: по результатам лабораторных испытаний основная часть сырья и готовая продукция предприятия специалистами признаны безопасными.