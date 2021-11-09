Красноярцев с чужими QR-кодами будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей города, которые захотят воспользоваться чужими QR-кодами, чтобы войти в торгово-развлекательные центры или иные заведения, где существует ограничительная система, будут штрафовать. За обман – наказание рублем, причем на весомую сумму – от 1 до 30 тысяч рублей. А организации, которые это позволят – от 10 до 50 тысяч рублей. Такое заявление сделала администрация города.

Напомним, что система QR-кодов введена в Красноярске и крае с 30 октября и остается на неопределенный срок, до улучшение эпидемиологической ситуации. Накануне состоялось очередное заседание оперативного штаба, где принято решение расширить список мест, куда можно будет попасть только при наличии сертификатов о вакцинации или перенесенном не позднее полугода назад заболевании.

Роспотребнадзор предлагает ввести систему входа по QR-кодам в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Также предоставлять код предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему Красноярскому краю. Изменение в антиковидный указ будут внесены в ближайшее время.