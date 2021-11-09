Министерство экономики и регионального развития Красноярского края определило приоритеты

Анна Гарнец. Фото: krskstate.ru

Новый министр экономики и регионального развития Красноярского края – Анна Гарнец, назначенная на должность на прошлой неделе, на встрече с губернатором региона Александром Уссом рассказала о планах работы ведомства. В числе основных блоков, которым министерство продолжит уделять внимание - аналитический для формирования ключевых управленческих решений во всех отраслях. Второй – создание новых подходов и механизмов развития региона по различным направлениям. Кроме того, ведомство продолжит работу по взаимодействию с Корпорацией развития Енисейской Сибири, агентством развития малого и среднего предпринимательства, а также агентством труда и занятости населения края.

– Основных приоритета три – территориальное развитие, инвестиционная политика и достижение национальных целей, – подчеркнула министр. – Важно обеспечить координацию крупных макропроектов и более локальных проектов, но при этом не упускать из фокуса внимания средние и малые предприятия, особенно если говорим про территориальное развитие – это часто играет ключевую роль.

Губернатор отметил эффективную работу Анны Гарнец в качестве руководителя проектного управления и куратора реализации в крае национальных проектов.

– Министерство должно стать не только инициатором экономической активности в городах и районах, но и главным координирующим центром, который будет связывать работу других ведомств в единое целое. В этом плане мы придаем большое значение государственной программе комплексного развития - такой подход продиктован самой жизнью, – сказал Александр Усс. – Социальная, транспортная, энергетическая и производственная инфраструктуры должны составлять общую картину. Полагаю, Ваш опыт работы на посту начальника управления проектной деятельности будет здесь как нельзя кстати. Особое внимание прошу уделить муниципальным комплексным проектам развития. Это те драйверы, которые призваны вывести деловую активность территорий на новый уровень.