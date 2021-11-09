Более 76% жителей Красноярского края приняли участие во Всероссийской переписи населения

В Красноярском крае продолжается Всероссийская перепись населения, начавшая 15 октября. Это первая в истории России цифровая перепись – все данные собираются в электронном виде, которые потом будут проанализированы на защищенных серверах в специальных центрах обработки. Напомним, предыдущая перепись населения в России прошла в октябре 2010 года. Тогда по ее итогам в стране насчитали 142,9 млн человек, а частных домохозяйств – 54,6 млн.

– В настоящее время опрос населения полностью завершен в Бирилюсском и Идринском районах. Еще в 27 муниципальных образованиях переписано от 80% до 90 и более процентов населения, – сообщила министр экономики и регионального развития Анна Гарнец во время видеоконфереции с главами территорий.

В основном сибиряки свои данные сообщали непосредственно переписчикам. Несмотря на то, что в крае 75% жителей региона авторизованы на портале «Госуслуги», такой формой переписи воспользовались всего 14,5%.

В оставшиеся несколько дней, а перепись продлится до конца текущей недели, главы муниципальных образований продолжат разъяснять жителям территорий важность участия в переписи

– Всероссийская перепись завершается 14 ноября, и я рассчитываю, что к этой дате край подойдет с хорошими, качественными результатами, – подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

ВАЖНО

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. В переписи задействовано свыше 6 тысяч переписчиков, а также около 400 человек волонтеров. Впервые в истории переписи граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги», в МФЦ и на стационарных переписных участках.