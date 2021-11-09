Пользователиновых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIMот Tele2

Tele2 предлагает eSIM для владельцев новых Galaxy Watch4 LTE. Оператор успешно протестировал работу этих устройств на своей сети. С eSIM владельцы получат еще больше свободы в использовании носимых устройств. Технология позволяет принимать звонки, сообщения и слушать потоковую музыку прямо с запястья без подключения к смартфону.

БлагодаряeSIM пользователи Galaxy Watch4 LTEи Galaxy Watch4 Classic LTE будут принимать звонки и сообщения напрямую с девайса, без привязки к смартфону.Эту возможность оценят любители спорта и активного образа жизни. У них получится ответить на звонок во время пробежки, велопрогулки и тренировки, оставив смартфон в шкафчике или рюкзаке.При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля – сенсорного или механического кольца на циферблате.

Возможности гаджета оценят любители музыки. Если установить на устройстве eSIMи приложение Spotify™, слушать треки можно прямо с устройства в режиме потокового воспроизведения по сети мобильной связи.

Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон. Например, путешествовать и следить за маршрутом в режиме онлайн с запястья намного удобнее благодаря усовершенствованному компасу. Он работает с приложением Google Карты при подключении к сети с помощьюeSIM.