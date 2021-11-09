В Красноярском крае смертность от COVID-19 за год возросла в 14 раз

В Красноярском крае смертность от ковида за год возросла в несколько раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае смертность от коронавируса и его последствий за год возросла в несколько раз. Такую печальную статистику опубликовал Росстат. Если взять сентябрь 2020 года и сентябрь 2021 года – разница в 14-кратном размере: 42 погибших против 606. А всего с апреля 2020 года, когда был зафиксирован первый заболевший ковидом в крае, по сентябрь 2021 скончались 10 257 человек – это данные, повторяем, Росстата.

Однако данные краевого оперативного штаба показывают иные цифры: с апреля 2020 по сентябрь 2021 года (включительно) – только 5760 человек, то есть в два раза меньше. И это без учета закрытых городов Зеленогорска – 93 человека, и Железногорска – 205 человек.

Столь большая разница нуждается в разъяснении. Однако факт остается фактом: смертность от ковида слишком высока. В настоящее время в крае каждые сутки умирают в больницах с подтвержденным диагнозом от 35 до 30 человек.