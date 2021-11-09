Под Красноярском в страшной аварии погибла женщина-водитель. Фото: ГУ МВД Красноярского края

Под Красноярском в страшной аварии один человек погиб и два пострадали. Информацию сообщает пресс-служба краевой полиции. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины. Предварительно известно, что около 8 часов утра на 9 км автодороги Кузнецово – Зыково водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Корона».

В результате происшествия на месте происшествия погибла женщина-водитель отечественного автомобиля, а двое ее пассажиров-мужчин пострадали и доставлены в больницу для госпитализации. О состоянии тех, кто ехал в иномарке, не уточняется. Сами машины разбиты так, что восстановлению не подлежат.

Движение на данном участке автодороги ограничено – разбитые машины почти полностью перегородили трассу, оставив лишь часть полосы для проезда. Сотрудники ГИБДД организуют безопасное движение транспорта.