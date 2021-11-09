В Красноярском крае зафиксировано снижение тяжких и особо тяжких преступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировано снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Так, по итогам 9 месяцев 2021 года показатель составляет 4,1%. Отмечается динамика к сокращению на 3,2% числа тяжких и особо тяжких преступных деяний. Всего сотрудниками полиции в крае зарегистрировано около 35 тысяч преступлений за указанный период, сообщил глава краевого ведомства Александр Речицкий.

Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 13,2%, грабежей на 11%, разбойных нападений на 41,6%, хулиганств на 14,8%, угонов автотранспорта на 13,9%, поджогов на 12,3%, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 18,4%, а также краж чужого имущества на15,3%.

Сотрудники полиции во взаимодействии с другими правоохранительными органами края продолжают выявлять и пресекать деятельность организованных преступных групп. В 2021 году расследовано 245 таких преступлений, в том числе 117 – в сфере незаконного оборота наркотических средств, 2 – в сфере незаконного оборота оружия, 23 – экономической направленности, а также 19 краж и одно разбойное нападение.

Также в этом году отмечается снижение на 9,1% числа преступлений, совершенных в общественных местах, из них краж на 15,3%, разбойных нападений на 32,1%, хулиганств на 27,3%, краж автомототранспорта на 27,7% и угонов на 16%.