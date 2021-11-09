В Красноярске за минувшие выходные полицейские 4362 раза проверили развлекательные заведения Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшие праздничные выходные полицейские в Красноярске 4 362 раза проверили развлекательные заведения на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Об этом сообщил глава краевой полиции Александр Речицкий. Он подчеркнул, что личный состав в первую очередь ориентирован на разъяснение гражданам действующих ограничений, установленных указами губернатора.

По результатам проверок развлекательных заведений собрано 37 административных материалов на должностных лиц и 1500 – на физических.

Что касается частных лиц – с начала года полицейскими собрано более 31 тысячи административных материалов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении жителей края. Из них суд уже рассмотрел 24,6 тысячи, вынесены штрафы по 7 тысячам материалам. По остальным – предупреждения. В отношении 51 лица собраны материалы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».