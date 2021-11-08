Красноярская полиция заключила соглашение с банками, чтобы вычислять телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевая полиция заключила соглашения с несколькими банками для того, чтобы иметь возможность оперативно вычислять телефонных мошенников. Об этом на онлайн-конференции рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Это позволит отслеживать движение денежных средств со счетов обманутых граждан на счета мошенников и блокировать их. Но для этого важно, чтобы потерпевшие, если уж они попались на удочку и лишились своих средств, как можно быстрее обратились в полицию и там смогли оперативно отреагировать.

В целом ситуация с телефонными мошенниками не радует, пострадавших становится все больше. Если в 2019 года было около 2,5 тысяч жителей края, то в2020 году – уже более 12 тысяч. Однако растет и раскрываемость.

- У нас созданы специализированные подразделения в территориальных ОВД, в них работают лучшие сыщики. Представьте объемы их работы, количество командировок, которые они совершают за пределы края, в другие регионы, где выявляют мошенников, - сообщил главный полицейский края. Он призвал помочь максимально информировать пожилых людей – именно они становятся жертвами преступников.