Сгущенку из Назаровского района признали фальсификатом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровском районе изготавливаемую сгущенку признали фальсификатом. Как пояснили в Управлении Россельхознадзора, в составе были найдены масла и жиры на растительной основе, о чем не было заявлено производителем на маркировке.

Информацию об этом нашли во время проверки индивидуального предпринимателя, торгующего продуктами в поселке Октябрьский Пермского края. Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмурской Республике и Пермскому краю была отобрана проба молочной продукции - молоко сгущенное с сахаром 8,5%, производителем которого является ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат» в Красноярском крае.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю при изучении информации ФГИС «Меркурий» подтверждена поставка фальсификата на территорию Пермского края.

В октябре 2021 года Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю за нарушения требований Технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции» при производстве молочной продукции и выпуск в оборот фальсификата ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат» привлечено к административной ответственности. Предприятию выписан штраф в размере 100 000 рублей.