В Красноярске 9 ноября ожидается ветер до 18 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск вновь возвращается сильный ветер - на этот раз ночью, утром и в течение дня порывы будут достигать до 18 м/с. По данным Среднесибирского УГМС, далее ветер пойдет на спад.

Во время непогоды возможно повреждение деревьев, элементов кровли зданий, рекламных конструкций, линий электропередач. Водителям рекомендуется оставлять автомобили в безопасных местах, пешеходам — обходить шаткие конструкции, деревья, не подходить к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.