Новый министр экономики Красноярского края Анна Гарнец намерена перенастроить работу своего ведомства

Анна Гарнец Фото: пресс-служба правительства Красноярского Края

Губернатор Красноярского края провел рабочую встречу с новоиспеченным министром экономики региона – 34-летней Анной Гарнец. Как рассказали в правительстве края, планы на ближайшую работу у чиновницы довольно масштабные.

Анна Гарнец рассказала о грядущей перенастройке работы министерства экономики и регионального развития. В числе основных блоков останется аналитический – для формирования ключевых управленческих решений во всех отраслях. Второй будет ориентирован на создание новых подходов и механизмов развития региона по различным направлениям. Также министерство продолжит работу по усилению взаимодействия с Корпорацией развития Енисейской Сибири, агентством развития малого и среднего предпринимательства, а также агентством труда и занятости населения края.

- Основных приоритетов будет три – территориальное развитие, инвестиционная политика и достижение национальных целей. Важно обеспечить координацию крупных макропроектов и более локальных проектов, но при этом не упускать из фокуса внимания средние и малые предприятия, особенно если говорим про территориальное развитие – это часто играет ключевую роль, - подчеркнула Анна Гарнец.

Глава края попросил обратить особое внимание нового министра на муниципальные комплексные проекты развития.

- Национальные проекты должны остаться в поле вашего зрения как приоритет №1. Министерство должно стать не только инициатором экономической активности в городах и районах, но и главным координирующим центром, который будет связывать работу других ведомств в единое целое. В этом плане мы придаем большое значение государственной программе комплексного развития – такой подход продиктован самой жизнью. Социальная, транспортная, энергетическая и производственная инфраструктуры должны составлять общую картину. Полагаю, ваш опыт работы на посту начальника управления проектной деятельности будет здесь как нельзя кстати, - отметил Александр Усс.