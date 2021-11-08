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Здоровье8 ноября 2021 13:22

В Красноярском крае расширят список мест, куда можно попасть только по QR-коду

В общественные места, попавшие в список, можно будет попасть по QR-коду, сертификате о вакцинации или о перенесенном ковиде
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае готовятся новые изменения в указ губернатора о превентивных мерах. Как сообщают в правительстве, будет расширен список мест, куда можно попасть только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или перенесенную инфекцию. Также в качестве «пропуска» может выступить бумажный сертификат.

Напомним, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему входа по QR-кодам в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Также предоставлять код предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему Красноярскому краю.