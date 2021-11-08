Медвежонок из Саяно-Шушенского заповедника случайно повернул камеру и снял себя на видео

Фото: стоп-кадр с видео заповедника

В Саяно-Шушенском заповеднике Красняосркого края получены уникальные кадры с бурым медвежонком – малыш ловко повернул, на самом деле случайно, на себя фотоловушку и заснял свою семью. Как видно на кадрах, предоставленных заповедником, медвежонок карабкался по дереву, а в это время его мама-медведица чесал свою спинку об кору ствола.

Как пояснили в пресс-службе заповедника, медведи чаще других животных, обнаружив фотоловушку, пытаются ее понюхать, потрогать лапой, «попробовать на зуб», сорвать с места, разобрать. Случается, что после встречи с хозяином тайги оборудование и вовсе выходит из строя.