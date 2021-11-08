Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 12:49

Красноярский ресторатор рассказал, как россияне за иностранной вакциной в Сербию ездят

Российские туристы таким образом получают возможность путешествовать за пределами нашей страны
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пункт вакцинации в Сербии Фото: Владимир Владимиров

Пункт вакцинации в Сербии Фото: Владимир Владимиров

Красноярский ресторатор Владимир Владимиров рассказал на своей странице в Facebook, как во время поездки в Сербию привился иностранной вакциной и с удивлением обнаружил, что многие ездят в Белград именно с этой целью.

- Полный самолет, очень многие едут на выходные ставить вакцину Pfizer, которая везде признана. Чтобы потом путешествовать или ездить по другим целям. Записался на завтра поставить тоже. Кстати, говорили, что к нам летят из Европы вакцину нашу ставить. А тут почти пол самолета за вакциной. Видимо, нашу пока не признали. В этом проблема, - пишет Владимиров.

Предприниматель отмечает, что у него стоит и вакцина российского производства, но для возможности путешествий и посещений общественных мест решил привиться и иностранной.

- Записался через отель, как мне подсказали, приехал и поставил. Кстати, организовано всё довольно демократично, можно поставить все виды вакцин, Sputnik-v и китайская в том числе. Наша тоже пользуется популярностью здесь, но в лидерах Pfizer и Astra-Zeneca, - рассказывает ресторатор.