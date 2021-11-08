ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно «протестировать» свои продукты и сервисы

ВТБ запускает бесплатное тестирование своих сервисов в ВТБ Онлайн для клиентов других банков. Это 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов на сумму до 15 тысяч рублей с помощью цифровой карты, которая оформляется моментально. Доставку физического аналога цифровой карты можно заказать с курьером. Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки. Доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту. Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC.

По оценке банка, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше. ВТБ предлагает клиентам других банков революционно новый подход – можно бесплатно опробовать базовые услуги и сервисы. Для этого нужно скачать приложение ВТБ Онлайн. Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. В дальнейшем, для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.