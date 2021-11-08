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Общество8 ноября 2021 12:06

Пассажирский рейс S7 из Новосибирска в Красноярск вернулся в аэропорт вылета по решению командира экипажа

Авиакомпания произвела замену борта и пассажиры вылетели в Красноярск
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет авиакомпании S7, выполнявший пассажирский рейс из Новосибирска в Красноярск, на полпути развернулся и отправился в аэропорт вылета. Как пояснили в аэропорту «Толмачево», борт вернулся в аэропорт Новосибирска по решению командира экипажа. Причина, по которой произошел возврат – не уточняется.

После возврата воздушного судна в аэропорт вылета, пассажиров пересадили на другой самолет. Как пояснили в Западно-Сибирской прокуратуре, авиакомпания произвела замену борта, все пассажиры уже благополучно приземлились в Красноярске.

«Комсомольская правда» запросила комментарий у представителей авиакомпании.