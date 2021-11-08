В Красноярске долги за вывоз мусора левобережный оператор взыскивает через суд

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В Красноярске с начала 2020 года и по настоящее время накопилось 132 миллиона рублей в виде долга за вывоз мусора. Как рассказали в «Красноярской рециклинговой компании», задолженности активно гасятся – уже оплачено более 81 миллиона рублей. Но оставшаяся сумма все равно впечатляет.

- Почему в Красноярске не оплачивают вывоз мусора? Некоторые УК и ТСЖ не платят, потому что не могут собрать платежи с нерадивых жильцов. А некоторые – потому, что сами исполняют свои обязанности спустя рукава. Есть категория неплательщиков в группе юридических лиц и ИП, которые не согласны с указанными в договорах объёмами. Однако нормативы накопления устанавливает краевое министерство экологии и природопользования, исходя из реальных данных. А как показывает практика, некоторые организации «сокращают» объёмы отходов, подбрасывая свой мусор в чужие контейнеры, - отмечает оператор.

Отметим, что в «Красноярской рециклинговой компании» напоминают, что все должники по-прежнему могут обратиться в офис компании и обсудить возможность погашения долга без судебных разбирательств и дополнительных расходов.