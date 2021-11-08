Красноярские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении

Фото: МВД

В Красноярске сотрудники полиции почтили память коллег, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Как рассказали в пресс-службе МВД, в нашем регионе при исполнении служебного долга погибло 172 сотрудника органов внутренних дел, в том числе 19 – на территории Северного Кавказа. 33 из них посмертно награждены орденами Советского Союза и Российской Федерации.

Памятные мероприятия проходили в храме-часовне святого Димитрия Солунского. В них приняли участие начальник ГУ МВД по краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, его заместители, руководители аппарата Главка, руководители МУ МВД России «Красноярское», а также Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Все присутствующие почтили минутой молчания погибших коллег, а за тем, в память о милиционерах и полицейских, отдавших жизнь на боевом посту, защищая спокойствие и безопасность граждан, к стенам храма были возложены венки.