В Красноярске задержали 63 пьяных водителя за 4 выходных дня

Фото: ГИБДД

За минувших 4 выходных дня в Красноярске были задержаны 63 нетрезвых водителя, севших за руль автомобиля. Как сообщает ГИБДД, из них 3 автолюбителя было поймано, благодаря красноярцам, позвонившим на синюю линию.

- На протяжении праздничных дней экипажи Госавтоинспекции ежедневно патрулировали городские улицы и контролировали выезды из краевого центра. В вечернее и ночное время в каждом из районов краевого центра в рамках рейда «Нетрезвый водитель» были организованы массовые проверки проходящего транспорта с перекрытием проезжей части. Если состояние трезвости автолюбителя вызывало сомнение у полицейских, ему предлагалось пройти освидетельствование на состояние опьянения, - пояснили в ведомстве.

Всем водителям, севшим за руль после употребления алкоголя, теперь грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на 2 года. Такая же мера предусмотрена за отказ от прохождения освидетельствования. Если же пьяный водитель будет пойман повторно, то ему грозит уголовная ответственность.