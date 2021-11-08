В Красноярске благоустроили еще 2 кольцевые развязки на правом берегу

Кольцо на Тамбовской фото: администрация Красноярска

В Красноярске завершилось благоустройство двух кольцевых развязок на правом берегу в Ленинском районе - кольцо «Глобус» и кольцо на пересечении улиц Тамбовская и Говорова. Как сообщили в администрации, визуальный эффект благоустройства горожане по достоинству оценят весной, когда все высаженные деревья и кустарники покроются зеленью.

Работы по благоустройству дорожных колец выполняла компания ООО «Зеленые кварталы». На развязке «Глобус» создана спокойная композиция, подчёркивающая уникальность скульптуры в центре кольца. Формы обрамлены газоном с четкой геометрией, дорожками из щебня и местами, где весной будут высаживаться акцентные цветочные элементы. Основные точки будущей композиции – яблони Недзвецкого, весной они будут кронированы в форме шаров, и несколько рядов живой изгороди из кизильника и смородины.

На развязке на Тамбовской изменен рельеф. Искусственная неровность визуально расширяет пространство транспортного кольца. Развязку украшает орнамент, выполненный с помощью декоративной щепы, щебня и газонного материала. Центр всей композиции визуально смещен. Это позволяет создать несколько видовых точек. На кольце высажены живые изгороди из кустарников кизильника и пузыреплодника. Самое высокое растение композиции – пирамидальный тополь. Его будут кронировать и сохранять невысоким. Летом композицию будут дополнять петунии разных цветов.