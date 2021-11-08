Житель Красноярска, срывавший золото с прохожих, получил 2 года колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к реальному сроку приговорили 40-летнего мужчину, срывавшего золотые цепочки с прохожих женщин. Как пояснили в МВД, грабитель удерживал женщин за одно плечо и одновременно срывал с шеи цепочку.

Следствие выяснило, что мужчина совершил 2 преступления – он ограбил 74-летнюю и 47 летнюю женщину. Полученные цепочки горожанин продал, а деньги потратил на свои нужды. Обе красноярки написали заявление в полицию.

Было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал грабителя виновным и назначил ему 2 года колонии.