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Происшествия8 ноября 2021 8:41

Житель Красноярска, срывавший золото с прохожих, получил 2 года колонии

Мужчина таким образом обворовал двух женщин
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к реальному сроку приговорили 40-летнего мужчину, срывавшего золотые цепочки с прохожих женщин. Как пояснили в МВД, грабитель удерживал женщин за одно плечо и одновременно срывал с шеи цепочку.

Следствие выяснило, что мужчина совершил 2 преступления – он ограбил 74-летнюю и 47 летнюю женщину. Полученные цепочки горожанин продал, а деньги потратил на свои нужды. Обе красноярки написали заявление в полицию.

Было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал грабителя виновным и назначил ему 2 года колонии.