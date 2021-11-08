Порноактриса Рита Фокс, арестованная за оголенные ягодицы на фоне Кремля, оказалась краснояркой

Порно-блогер Рита Фокс получила 14 суток ареста за обнаженное фото на фоне Кремля. Фото: СОЦСЕТИ

Порноактриса Рита Фокс, сфотографировавшаяся на фоне Кремля с обнаженными ягодицами и получившая за это 14 суток ареста оказалась уроженкой Красноярска. Об этом девушка рассказала в своем телеграмм-канале.

- А кто же такая та самая Rita Fox? Почему Рита? Ведь Ксюша! Да, действительно, мое настоящее имя - Ксения. Рита - тоже я, но совсем другая я. Почему так? В душе я та самая Ксюша. Маленькая, хрупкая и беззащитная девочка. Ксюша, которая боится делать резкие шаги вперёд. Она боится рисковать. Будь я просто «Ксюшей», я бы уже обзавелась мужем и 2 детьми с собакой, сидя в Красноярске (да, я из Красноярска), - рассказывает Рита Фокс (Ксения Дамова) о себе.

Напомним, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Дамова, она же порноактриса Рита Фокс, посетила 31 октября Москву и сделала фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля. Выложив снимок в соцсети, девушка написала, что её, возможно, за это накажут.

Так оно и случилось – 2 ноября порноактрису признали виновной в «мелком хулиганстве». Тверской районный суд Москвы назначил наказание девушке в виде 14 суток ареста.