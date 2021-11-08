Банк Уралсиб стал финансовым партнером хоккейного клуба «Трактор»

Банк Уралсиб и челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому Уралсиб выступает финансовым партнером «Трактора» в сезоне 2021/2022. Подписание состоялось в рамках домашнего матча «Трактора» с клубом «Салават Юлаев», который является многолетним партнером Банка Уралсиб,

Партнерство предусматривает широкий комплекс рекламных активностей Уралсиба совместно с клубом, в том числе тематические матчи – ключевое мероприятие внутри сезона с уникальной визуальной эстетикой (от предматчевых шоу до социальных сетей). Первый домашний тематический матч с хоккейным клубом «Автомобилист», посвященный фильму «Безумный Макс: дорога ярости», состоялся 22 октября. Совместная история была продолжена 30 октября, когда «Трактор» провел матч с казанским «Ак Барсом» в стиле культового фильма «Охотники за привидениями».

Банк планирует взаимодействовать с ХК «Трактор» в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», который Уралсиб реализует для профессиональных спортсменов.

«Побеждаем вместе» — комплексный проект Уралсиба, он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов.