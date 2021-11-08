В Красноярске на Семафорной сбили человека вне пешеходного перехода, мужчина погиб

Фото: Мария ЛЕНЦ

ДТП со смертельным исходом произошло 7 ноября в Красноярске на улице Семафорная. Как пояснили в ГИБДД, горожанин переходил дорогу вне пешеходного перехода на оживленной дороге, где его сбила иномарка. Мужчина погиб в больнице.

Авария произошла вечером 7 ноября. 69-летний мужчина переходил дорогу недалеко от заправочной станции, вне пешеходного перехода. Он был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов. Переходя оживленную улицу, красноярец попал под колеса автомобиля «Митсубиси Паджеро».

Водитель иномарки прошел медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя – тесты показали, что автолюбитель был трезв в момент ДТП.

Мужчина, попавший под колеса «Митсубиси» был госпитализирован. Ему была оказана вся необходимая помощь, но он скончался.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего ЧП.