Самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет из Санкт-Петербурга, летевший в Красноярск не смог сесть в аэропорту назначения из-за сильного бокового ветра. Как рассказали пассажиры телекомпании «ТВК», воздушное судно пыталось дважды зайти на посадку и даже выпустило шасси, но затем резко набрало высоту и ушло в Абакан.

- Когда он не сел второй раз и резко взлетел, все заорали. Мы с женщиной рядом молчали. Это страшно было, очень. Я не знаю, как это сказать, – поделилась впечатлениями от полета одна из пассажирок.

После посадки в Абакане, самолет покинуло 26 пассажиров. Они не захотели ожидать, пока в Красноярске наладится погода. По информации ТВК, всем путешественникам предложили написать претензию и добираться самостоятельно.

«Комсомольская правда» запросила подтверждение информации у авиакомпании «Россия» .