В Красноярске на рабочей неделе ожидается аномальное тепло до + 5 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск придет аномальное для ноября тепло - в течение рабочей недели воздух прогреется до +5 градусов. Но вместе с тем синоптики прогнозируют серьезное усиление ветра до 18 м/с, небольшой дождь и мокрый снег.

В понедельник, 8 ноября в Красноярске ожидается до +4 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до +2 градуса. Ожидается ветер до 18 м/с, также небольшой дождь.

9 ноября, во вторник, немного похолодает – днем прогнозируется до +2 градусов тепла и ночью до -4.

Среда и четверг будут более теплыми – до +4 градусов, а ночью до -6.В эти дни ветер усилится до 16м\С, будет идти мокрый снег.

В пятницу также ожидается снег с дождем, но плюсовая температура пойдет на убыль – днем +1, ночью до -5.