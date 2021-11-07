На Таймыре браконьеры поймали 232 рыбы белых пород. Фото: МВД

На Таймыре браконьеры поймали более 232 рыбы белых пород, из них 226 экземпляров арктического омуля и 6 экземпляров муксуна. Уголовное дело на двух мужчин завели по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В настоящее время дело с обвинительным заключением уже направили в суд на рассмотрение.

Некоторое время назад в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» при патрулировании акватории реки Енисей сотрудники полиции задержали двух жителей Дудинки, одному из них 25 лет, второму – 24. У них была моторная лодка с подвесным мотором, сети. Единственно важное, чего у них не было – разрешительных документов.

Сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей – по тысяче за рыбину. Которые им придется возместить за биоресурсы. Также обоим грозит до 5 лет лишения свободы за браконьерство, сообщает пресс-служба краевой полиции.