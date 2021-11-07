В Красноярском крае рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Фото: МВД

В Кежемском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники местной полиции. По предварительным данным произошло это накануне, 6 ноября, около 10 часов утра на автодороге Богучанская ГЭС – поселок Тагара.

За рулем автобуса ПАЗ находился 60-летний водитель. Двигаясь по маршруту Хребтовый – Богучаны, по неустановленным пока причинам он не справился с управлением и допустил съезд автобуса в правый кювет по ходу движения. В салоне находилось 7 пассажиров, к счастью, пострадавших среди них нет, медицинская помощь никому не понадобилась. На место перевозчик направил другой автобус, всех доставили до места назначения.

Добавим, что это второе происшествие за 6 ноября. Ранее стало известно, что в Северо-Енисейском районе перевернулся автобус-вахтовка, перевозивший рабочих. В салоне было 22 пассажира, двое незначительно пострадали, их отпустили на амбулаторное лечение.