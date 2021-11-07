В Красноярском крае все школьники после каникул выходят на учебу в очном режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае все школьники после каникул с понедельника 8 ноября выходят на учебу в очном режиме – это официальное заявление регионального министерства образования. Причем никаких решений о переводе учреждений образования на дистанционное обучение в регионе не принималось.

Несколько дней назад в родительских чатах в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что для выпускников 9-х и 11-х классов дистанционное обучение продолжится в Железногорске, Зеленогорске и Сосновоборске и других городах. Такая информация является фейковой, хоть и написана она со ссылками на нормативные акты.

- Более того, если в какой-то территории планируется перевести часть классов на дистанционное обучение, то такое решение может быть принято только по согласованию с министерством образования Красноярского края, - сообщили в ведомстве.

Исключение составят лишь те классы, которые находятся на карантине по причине массового заболевания ОРВИ или гриппом.