В Красноярском крае систему QR-кодов в ТРЦ продлили на неопределенный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае систему QR-кодов в ТРЦ продлили на неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической обстановки. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

- Согласно изменениям, система предъявления qr-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в указе прописан новый запрет. Теперь в торгово-развлекательные центры и организации общественного питания (за исключением тех, кто обслуживает на вынос) запрещается посещение детей и подростков до 18 лет без сопровождения старших (родителей, бабушек-дедушек или других законных представителей), у которых есть сертификат о вакцинации или перенесенном не позднее 6 месяцев назад коронавирусе.

Добавим, что по данным оперативного штаба на 12 часов 7 ноября в крае зафиксировано всего 136 222 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 721 случай заболевания.