В Красноярском крае количество заболевших COVID-19 увеличилось на 721 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 7 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 136 222 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 721 случай заболевания. Наибольшие показатели в антирейтенге: в Красноярске 163 случая, в Ачинске – 39, Минусинске – 36, Канске – 31, Лесосибирске – 26, Шарыпово – 25 и в Кежемском районе – 24.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 070 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 213 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 554. Проведено тестов на коронавирус всего 4 037 200, из них за последние сутки 8 137.

В эту статистику не входят сведения из закрытых городов. По Железногорску обновленной информации нет, а в Зеленогорске за сутки 52 новых случая, а всего с начала пандемии 7 361. Напомним, что в Красноярском крае продолжает действовать система QR-кодов при входе в торгово-развлекательные центры.