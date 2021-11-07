Красноярская дачница сообщила о заложенной бомбе, чтобы попасть домой Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская дачница заявила о заложенной бомбе, чтобы поскорее попасть домой. А сейчас находится под следствием. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошел инцидент 29 октября. В дежурную часть Емельяновского района позвонила женщина и сообщила, что в одном из домов на платформе Рябинино заложена бомба. А еще рядом ходят вооруженные люди.

На место выехала опергруппа, вместе с ней кинолог с собакой. Никого из людей с оружием в дачном поселке они не нашли. Как и заложенную бомбу. Зато обнаружили 50-летнюю гражданку в состоянии алкогольного опьянения. Ранее у нее не было проблем с законом, а теперь придется узнать, как выглядит скамья подсудимых. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ей грозит до трех лет принудительных работ на благо государства.