В Красноярском крае нашли пропавшего 12-летнего подростка

Пропавший две дня назад 12-летний подросток найден. Информацию «Комсомольской правде подтвердили в пресс-службе полиции. Напомним, что подросток пропал 5 октября, вышел из дома и исчез. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции, подключились волонтеры. Они проверили все места, где школьник мог скрываться. Вскоре удалось связаться с ним, но он наотрез отказался возвращаться домой и вообще называть свое местонахождение. Видимо, между ним и родными произошла ссора. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних вышли на друзей мальчика, а уже через них удалось выяснить, где он находится. Стало известно, что сейчас он находится дома, его забрали и вернули родителям. С семьей будут работать специалисты. Жизни и здоровью школьника ничто не угрожает.