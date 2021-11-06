Еще 719 жителей Красноярского края заразились коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

6 ноября в Красноярском крае зафиксирован очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Инфицированы еще 719 человек. Как сообщает Оперативный штаб, всего в регионе ковидом с начала пандемии заразились 135 501 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 690 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 119 420 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 738 пациентов.