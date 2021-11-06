Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 ноября 2021 14:29

Еще 719 жителей Красноярского края заразились коронавирусом

В регионе продолжают фиксироваться высокие показатели заболеваемости
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще 719 жителей Красноярского края заразились коронавирусом

Еще 719 жителей Красноярского края заразились коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 ноября в Красноярском крае зафиксирован очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Инфицированы еще 719 человек. Как сообщает Оперативный штаб, всего в регионе ковидом с начала пандемии заразились 135 501 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 690 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 119 420 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 738 пациентов.