В Красноярске на видео засняли избиение связанного мужчины в центре помощи экс-заключенным. Фото: ТВК

В Красноярске на видео засняли издевательства над связанным мужчиной. Как оказалось, побои ему наносили в одной из квартир на Светлова,5. Там, по словам местных жителей, располагается центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает ТВК.

В полиции заявили, что адрес давно в списке проблемных. Местные обитатели не отличаются примерным поведением, поэтому наряды туда приезжают регулярно.

Там также отметили, что фактически, никакой организации помощи экс-заключенным и другим людями с большими жизненными проблемами там нет. По документам это просто квартира, у которой есть хозяин.

Участковый был вчера на месте, но следов избиения не видел.