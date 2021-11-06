В Красноярске участники ДТП устроили драку. Фото: ВКонтакте/ЧП Красноярск

В Свердловском районе Красноярска пассажиры попавших в ДТП автомобилей устроили драку. По предварительным данным, виновник аварии, который скрылся с места дорожного инцидента, был пьян, сообщается в паблике «ЧП Красноярск».

Столкновение произошло в 10:20 на улице Матросова, 20Б. Водитель одной из машин ударил две стоящие впереди на светофоре иномарки. Удар был такой силы, что одна из них выехала на тротуар.

И пока виновник аварии поспешно удирал, пассажиры авто устроили разборки. Мужчины дрались не обращая внимания на прибывших сотрудников ГИБДД.

Машину виновника инцидента эвакуировали на спецстоянку. Его самого разыскивают.