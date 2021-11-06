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Звезды6 ноября 2021 9:19

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как продвигается реконструкция цирка

«Все идет не так, как планировалось изначально»,— заявил градоначальник
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как продвигается реконструкция цирка. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как продвигается реконструкция цирка. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, как продвигается реконструкция цирка. По его словам, работы затянулись из-за изменившихся требований к содержанию животных.

— Сразу скажу – всё идёт не так, как планировалось изначально. Но даже в самой сложной ситуации нужно стараться видеть хорошее. В связи с тем, что в начале 2021 года были внедрены новые требования к содержанию животных, было принято решение откорректировать проект реконструкции цирка. А первоначальный проект, я напомню, был разработан ещё в 2017 году. Если бы эти современные требования не были учтены, то наш цирк мог бы не пройти лицензирование и, соответственно, не начать свою работу, — пояснил градоначальник.

Он отметил, что сейчас привлечен новый генподрядчик, все демонтажные работы завершены, инженерные системы тоже в порядке. Обновленный проект находится на согласовании. После этого нужно будет решать вопрос с бюджетом.

В комментариях немало горожан отметили, что хотели бы ходить в цирк,но только в тот, где не будет животных, так как считают представления с их участием проявлением жестокости.