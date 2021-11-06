Мороз отступает: в Красноярск пришло потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену почти двадцатиградусным морозам в Красноярск все же пришло тепло. На выходных синоптики прогнозируют теплую погоду, однако на длительные прогулки на свежем воздухе рассчитывать не приходится — будет дуть сильный ветер.

Днем в субботу,6 ноября, будет около -1 градуса. А скорость юго-западного ветра составит до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -2 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Ожидается небольшой мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.