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Общество6 ноября 2021 8:42

Мороз отступает: в Красноярск пришло потепление

В субботу днем ожидается около -1 градуса
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Мороз отступает: в Красноярск пришло потепление

Мороз отступает: в Красноярск пришло потепление

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену почти двадцатиградусным морозам в Красноярск все же пришло тепло. На выходных синоптики прогнозируют теплую погоду, однако на длительные прогулки на свежем воздухе рассчитывать не приходится — будет дуть сильный ветер.

Днем в субботу,6 ноября, будет около -1 градуса. А скорость юго-западного ветра составит до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -2 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Ожидается небольшой мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.