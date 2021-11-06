В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего подростка Фото: Социальные сети

В Ачинске пропал 12-летний подросток. Владимир Гусев вышел из дома 5 ноября и до сих пор не вернулся.

О пропаже мальчика сообщила его мама. Она сказала, что сын ушел из их дома на Набережной, 30 и не выходит на связь.

Сейчас поиском ребенка занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Они проверяют все места, где бы тот мог скрываться. В МВД добавили, что связаться с ребенком все же удалось, но он наотрез отказывается сказать, где сейчас находится.