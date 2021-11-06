«Черного лесоруба» отправят под суд в Красноярском крае Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Енисейске под суд будет отправлен «черный лесоруб», который нанес ущерб лесному фонду около 650 тысяч рублей. Как стало известно, на счету мужчины это не первая судимость, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

— Мужчина организовал вырубку деревьев, не имея на это соответствующих разрешительных документов. В результате противоправных действий злоумышленника было спилено 76 деревьев пород пихта, ель, сосна и лиственница общим объемом свыше 80 кубических метров. Сумма ущерба составила около 650 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

34-летнему жителю региона предъявлено обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до семи лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.