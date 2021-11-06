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Происшествия6 ноября 2021 5:58

«Черного лесоруба» отправят под суд в Красноярском крае

Мужчине грозит семь лет лишения свободы
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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«Черного лесоруба» отправят под суд в Красноярском крае

«Черного лесоруба» отправят под суд в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Енисейске под суд будет отправлен «черный лесоруб», который нанес ущерб лесному фонду около 650 тысяч рублей. Как стало известно, на счету мужчины это не первая судимость, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

— Мужчина организовал вырубку деревьев, не имея на это соответствующих разрешительных документов. В результате противоправных действий злоумышленника было спилено 76 деревьев пород пихта, ель, сосна и лиственница общим объемом свыше 80 кубических метров. Сумма ущерба составила около 650 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

34-летнему жителю региона предъявлено обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до семи лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.